В Великобритании по ошибке удалили записи из полицейской базы данных

Из общенациональной базы данных полиции Великобритании (PNC) в результате технической ошибки были стерты записи о 150 тыс. нарушителей. Об этом сообщила The Times.

Как пишет издание, исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов.

Позже в британском МВД подтвердили факт удаления части базы. В министерстве отметили, что речь идет об удалении данных о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали. Сейчас в правоохранительных органах оценивают ущерб.

Однако Times сообщает, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Вдобавок техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы, из-за чего на два дня пришлось приостановить обработку заявок на выдачу виз.

Газета уточняет, что ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC из-за сбоя в программном обеспечении и никак не связана с кибератаками. По информации Times, оценка нанесенного ущерба может вырасти после того, как в МВД точно поймут масштаб инцидента.

PNC — общенациональная база данных и один из ключевых инструментов полиции. Она позволяет в режиме реального времени проверять людей и транспортные средства. Сведения о задержанных и отпущенных без дальнейших разбирательств гражданах хранятся три года, после чего автоматически удаляются. Полиция может продлить срок их хранения в случае необходимости.