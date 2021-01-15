В Великобритании по ошибке удалили записи из полицейской базы данных

Из общенациональной базы данных полиции Великобритании (PNC) в результате технической ошибки были стерты записи о 150 тыс. нарушителей. Об этом сообщила The Times.
Как пишет издание, исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов.
Позже в британском МВД подтвердили факт удаления части базы. В министерстве отметили, что речь идет об удалении данных о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали. Сейчас в правоохранительных органах оценивают ущерб.
Однако Times сообщает, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Вдобавок техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы, из-за чего на два дня пришлось приостановить обработку заявок на выдачу виз.
Газета уточняет, что ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC из-за сбоя в программном обеспечении и никак не связана с кибератаками. По информации Times, оценка нанесенного ущерба может вырасти после того, как в МВД точно поймут масштаб инцидента.
PNC — общенациональная база данных и один из ключевых инструментов полиции. Она позволяет в режиме реального времени проверять людей и транспортные средства. Сведения о задержанных и отпущенных без дальнейших разбирательств гражданах хранятся три года, после чего автоматически удаляются. Полиция может продлить срок их хранения в случае необходимости.
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