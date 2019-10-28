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В Аргентине ограничили продажу долларов

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В Аргентине ограничили продажу долларов

Центральный банк Аргентины принял решение ужесточить ограничения на покупку долларов для физических лиц до $200 в месяц. Об этом финансовый институт сообщил в воскресенье.

«В связи с нынешней неопределенностью руководство ЦБ в воскресенье решило принять ряд мер, цель которых — сохранить резервы ЦБ. Меры носят временный характер и будут действовать до декабря 2019 года», — говорится в заявлении.

Согласно решению ЦБ, физические лица, у которых есть банковский счет в Аргентине, смогут покупать до $200 в месяц. Для остальных физических лиц установлен лимит в $100.

ЦБ пошел на этот шаг после прошедших в стране президентских выборов, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. 1 сентября правительство установило для физических лиц месячный лимит на покупку в $10 тыс. Без банковского счета можно было покупать до $1 тыс.

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Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Фернандес. После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

Аргентина
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