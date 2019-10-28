Разумков не считает, что фракция «Слуга народа» разваливается

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг утверждения о том, будто фракция партии «Слуга народа» разваливается.

Об этом Разумков сказал в интервью ICTV.

«Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что фракция разваливается. Такой большой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня у нас 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия», — констатировал спикер ВР.

Отвечая на вопрос, по какому поводу сейчас ведется дискуссия, Разумков предположил, что по поводу полиграфа.

В то же время он заметил: «Мне кажется, что все-таки слишком публично это происходит — это же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов».

Разумков выразил надежду, что информация о возможном подкупе депутатов не подтвердится.

«А если подтвердится — то должно быть наказание. И на это не должен влиять Разумков, Смаглюк, Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой...» — заметил политик. И добавил: «Надеюсь, что сегодня наконец-то есть возможность создать такие условия, чтобы суд не оглядывался на то, от какой политической силы та или иная личность».

Как сообщалось, САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере $30 тысяч народными депутатами за голосование на заседании Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики против законопроекта № 2047-д о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены упомянутого комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.