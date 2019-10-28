Дэвид Линч получил «Оскар»

Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award). Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.
Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис.
О том, что Американская академия киноискусств вручит награды Линчу, Вертмюллер, Стьюди и Дэвис, стало известно в начале июня. Организация отметила, что эти награды ежегодно «присуждаются людям, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в индустрию».
В отличие от других наград Американской академии киноискусств, лауреаты почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф определяются не всеми ее членами, а в более узком кругу — советом управляющих организации. Первоначально такие награды вручались во время основной церемонии награждения премиями «Оскар». Однако затем для них был выделен специальный вечер, что призвано подчеркнуть значимость этих наград.
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