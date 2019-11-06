Прозрачные реестры, ликвидация ГАСИ и аудит рынка стройэкспертизы - бывший глава ГАСИ Алексей Кудрявцев рассказал, как должно идти реформирование отрасли

По мнению Кудрявцева, изменения в строительной сфере уже начались и в ближайшее время их увидят не только участники рынка, но и все граждане. Об этом он заявил в интервью «Деловой столице».

«Проблема будет решена - я в этом уверен. Нужно понимать, что речь идет о могучей отрасли, которая достаточно энергично развивается, движется с определенной скоростью, а следовательно - имеет инерцию. Нельзя одним движением или одним приказом за сутки изменить всю систему. Должен быть тот, кто возьмется лично все это делать. Руководитель, который возьмет на себя ответственность. По ГАСИ - да, я убежден, что для уничтожения там коррупции необходимо этот орган ликвидировать. Но это решение должно быть общее, на уровне высшего руководства государства», - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Он выразил убеждение, что уже в ближайшее время будет найден оптимальный выход касательно этого ведомства. В то же время следует понимать, что коррупция в ГАСИ - это лишь часть всей коррумпированной государственной машины, с которой мы должны были бороться много лет, напомнил Кудрявцев.

«Сейчас ее останавливают - во всех направлениях. Поэтому, убежден, остановят и в системе государственного архитектурно и градостроительства. Кстати, изменения в строительстве уже начались. И места для коррупции там больше не будет!»- надеется он.

Среди важных шагов, которые помогут быстро реформировать отрасль, он назвал, в частности, введение концепции поэтапного контроля на строительстве, диджитализацию рутинных услуг, создание прозрачных реестров новостроек, что особенно важно для инвесторов, а также проведение ревизии на рынке услуг экспертизы.

«Сейчас в этой сфере царит определенный хаос. Считаю, что прежде всего следует провести аудит всех организаций, предоставляющих экспертные отчеты. Необходимо также изменить критерии, по которым специалист может получить сертификат эксперта. Этот человек должен нести реальную ответственность за выводы, которые предоставляет. Но это опять-таки дело не одного дня. Стоит провести ревизию всего рынка услуг по экспертизе», - убежден специалист.