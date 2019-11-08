Миллениалы будут зарабатывать меньше и умирать раньше

Миллениалы, то есть люди, рожденные между 1981 и 1996 годом, отличаются от предыдущего поколения слабым здоровьем и более высоким уровнем смертности. К такому выводу пришли специалисты в докладе, опубликованном Blue Cross Blue Shield Association, которая объединяет 36 американских страховых компаний.
"Миллениалы сталкиваются с ухудшением состояния здоровья быстрее представителей предыдущего поколения в том же возрасте", - говорится в публикации. В числе выявленных экспертами проблем - гипертония и высокий уровень холестерина, депрессия и гиперактивность.
"Без вмешательства уровень смертности миллениалов может вырасти более чем на 40% по сравнению с представителями поколения X [рожденными между 1961 и 1981 годом] в том же возрасте", - предупреждают специалисты.
Это, по мнению авторов доклада, приведет к повышению расходов на здравоохранение в будущем. При самом неблагоприятном развитии событий миллениалы будут тратить на медицину на 33% больше, чем предыдущее поколение в сопоставимом возрасте.
Слабое здоровье отразится и на вкладе миллениалов в экономику: им придется столкнуться с безработицей и более медленным повышением дохода. В экономическом выражении это означает, что в пессимистическом сценарии через 10 лет человек 1981 года рождения будет зарабатывать в среднем примерно на $4,5 тыс. меньше, чем сейчас зарабатывает рожденный в 1961-м. Кроме того, миллениалов ждет экономическое неравенство, полагают эксперты.
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