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Байден поздравил Горбачева с юбилеем

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Байден поздравил Горбачева с юбилеем

Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным, цитирует слова из поздравительного письма американского президента глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Экс- президент СССР отмечает 2 марта 90 лет.

«От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», — написал Байден.

Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ «в совместных усилиях» по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

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«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», — следует из публикации поздравления Байдена, размещенной в аккаунте Палажченко на Facebook.

Михаил Горбачев, Джо Байден
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