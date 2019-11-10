В Боливии на фоне протестов проведут новые выборы президента

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

Напоним, что вчера ситуация в стране вышла из-под контроля властей. В частности, протестующие захватили редакции двух государственных СМИ.

Протесты в Боливии начались на фоне прошедших президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов. В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.

Моралес, комментируя происходящее в стране, заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой. В пятницу, 8 ноября, к протестам присоединились полицейские в нескольких городах страны. К настоящему моменту жертвами столкновений и беспорядков стали по меньшей мере три человека, пострадали почти 400 человек.