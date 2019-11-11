Полиция Гонконга начала стрелять по демонстрантам

Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов 11 ноября и ранила как минимум одного из них. Об этом сообщает SCMP.
Инцидент произошел во время попыток правоохранительных органов справиться с беспорядками, которые привели к транспортному коллапсу в Гонконге. Раненый демонстрант был доставлен в отделение интенсивной терапии.
Протесты в Гонконге обострились после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. В результате работа нескольких линий метро и восточной железной дороги была парализована. Также протестующие забаррикадировали дороги в нескольких районах.
Акции протеста идут в Гонконге на протяжении нескольких последних месяцев из-за законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Несмотря на то, что в сентябре власти отозвали документ, демонстрации продолжились. Протестующие требуют освободить задержанных и модернизировать выборную систему.
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