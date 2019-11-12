В Грузии нашли замену туристам из России

Отток российских туристов из Грузии компенсируется благодаря специальной маркетинговой кампании по активизации туристического потока из других государств. Об этом сообщается в Facebook Национальной администрации туризма страны.
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%. Как следует из текста сообщения, Национальная администрация туризма организовала активную маркетинговую компанию в ряде государств, в которых отмечается интерес к Грузии как к туристическому направлению: в США, странах ЕС, включая Прибалтику, в Саудовской Аравии и в государствах Центральной Азии.
В ведомстве отметили, что за десять месяцев текущего года Грузию посетили рекордные 8 млн иностранцев, при этом количество туристических визитов в сравнении с данными за прошлый год возросло на 6% и составило 4,2 млн посещений.
Как следует из текста сообщения, за период с января по октябрь этого года россияне совершили более 1,3 млн поездок в Грузию, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Тем не менее в октябре 2019 года ведомство зафиксировало 118,2 тыс. визитов граждан России в страну, что на 15,2% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом количество российских туристов за октябрь снизилось на 26,2% в сравнении с показателями прошлого года.
8 июля этого года Россия ввела запрет на прямые полеты в Грузию. Поводом для этого решения стали протестные акции в Тбилиси, вызванные тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. В октябре СМИ сообщали о возобновлении авиасообщения, однако в Росавиации эту информацию опровергли.
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