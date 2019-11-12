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Лукашенко не готов отменять смертную казнь ради членства в Совете Европы

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Лукашенко не готов отменять смертную казнь ради членства в Совете Европы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что страна «потерпит», если Совет Европы не примет ее в свои ряды.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Беларусь не сможет войти в Совет Европы, пока не отменит смертную казнь. При этом австрийский лидер добавил, что был бы рад членству Беларуси в этой организации.

«Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете? Спасибо. Нет? Потерпим», — сказал Лукашенко журналистам после переговоров с австрийским коллегой.

Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии — первой стране Евросоюза, которую он посещает впервые с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой, президент Беларуси также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Вместе с тем смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

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В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Беларуси на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Беларуси в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.

Беларусь, Александр Лукашенко, Совет Европы
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