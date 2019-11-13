В аннексированный Крым переехали более 50 тысяч жителей Украины

В Крым после аннексии полуострова Россией на постоянное место жительства переехали более 50 тыс. жителей Украины. Об этом на встрече с делегацией СМИ заявил председатель крымского «парламента» Владимир Константинов, передает ТАСС.
«За пять лет в Крым приехали порядка 170 тыс. людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тыс. приехало с Украины», — сказал он.
По его словам, за указанный период из Крыма в Украину отправились жить 7 тыс. человек. Еще 80 тыс. жителей полуострова уехали в регионы России, добавил Константинов.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году по итогам «референдума», который не признала Украина и мировое сообщество.
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