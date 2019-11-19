Moody's не ожидает в 2020 году кризиса в мировой экономике

Международное рейтинговое агентство Moody’s не ожидает рецессии в мировой экономике в 2020 году, но риски ее возникновения нарастают на фоне торговых споров между США и Китаем, непредсказуемой политической и геополитической среды в мире. Об этом сообщается в опубликованном докладе агентства.

«Хотя Moody’s не ожидает рецессии в 2020 году, риски рецессии нарастают на фоне неопределенности торговой политики, непредсказуемой политической и геополитической среды, а пространство фискальной и монетарной политики в странах с развитой экономикой остается ограниченным, чтобы предотвратить будущий спад», — отмечается в докладе.

Эксперты Moody’s указывают, что риск рецессии будет оставаться повышенным в Европе и США, в то время как в Китае внутренняя перебалансировка продолжит создавать проблемы в поддержании быстрого роста страны.

Другие риски для мировой экономики, по мнению экспертов агентства, связаны с высоким левереджем и исторически большим числом эмитентов долговых обязательств со слабым кредитным качеством доступа к кредитным рынкам.

«Общий глобальный рост останется слабым на фоне замедления в США и Китае, которые являются основными двигателями мировой экономической активности. Глобальные условия кредитования в 2020 году ослабнут в результате растущих рисков экономического спада, неопределенности торговой политики и последствий непредсказуемой политической и геополитической среды. Мировая экономика останется нестабильной в 2020 году после рекордно низкого глобального роста в 2019 году после рецессии 2009 года», — отмечается в докладе.