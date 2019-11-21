В сенате США заявили о возможности остановить «Северный поток-2»

Республиканец Тед Круз заявил о существовании двух вариантов введения санкций. Один из них способен приостановить «Северный поток-2» более чем на год, а другой — и вовсе остановить строительство трубопровода.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции могут более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Запись выступления политика опубликована на его канале в YouTube.

По его словам, газопровод может принести Москве миллиарды долларов, которые будут подпитывать российскую агрессию. Как отметил сенатор, чтобы решить эту проблему, американский конгресс может принять законопроект о санкциях либо администрация президента может использовать свои полномочия, предусмотренные законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Круз добавил, что в Белом доме идут обсуждения, использовать ли эти полномочия. По словам законодателя, если конгресс или Белый дом введут санкции против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», то проект прекратит существование, так как у России нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

«В худшем случае введение санкций против компаний приостановит „Северный поток-2“ более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод», — сказал он.

В конце октября сенатор-республиканец Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний. В июле комитет сената США по международным делам уже одобрял введение ограничений против иностранных компаний, которые укладывают трубы для российского газопровода в Балтийском море.