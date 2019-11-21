Стефанчук вернет деньги, которые получил в качестве компенсации за жилье

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернёт с заработной платы все деньги, которые государство выплачивало ему в качестве компенсации за аренду жилья, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Руслан Стефанчук — очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он — человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады — вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты», — сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По мнению Арахамии, Стефанчук имеет полное право претендовать на возмещение средств за аренду жилья со стороны государства, поскольку своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады — недопустимо.
«Он не такой как я состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице «Киев», это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю«,- добавил глава фракции «Слуга народа».
Напомним, ранее стало известно, что живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за жилье.
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