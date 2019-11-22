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Молдова не хочет платить долг Приднестровья за газ

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Молдова не хочет платить долг Приднестровья за газ

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что в случае урегулирования приднестровского конфликта долги Тирасполя (город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) за газ должны быть аннулированы.

В эфире телеканала PROTV-Chisinau он напомнил, что учет потребления газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра. «Долг Приднестровья перед „Газпромом“ в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна — „Молдовагаз“. Это не может быть долгом правительства Республики Молдавия, это не может быть долгом, который должны выплачивать граждане Молдавии», — сказал Додон.

По его словам, существуют разные решения этой проблемы. «Для погашения этого долга есть активы компании „Молдовагаз“ в Приднестровском регионе. В принципе, они отвечают этими активами. В случае если будет такое решение погасить долг. Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы» — заявил Додон.

В ходе визита премьер-министра Молдовы в Москву на этой неделе обсуждались вопросы погашения долга за газ. Позднее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан уточнил, что речь шла о текущих долгах Молдовы, но не о долге Приднестровья.

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В ходе первого визита в Москву после вступления в должность президента 17 января 2017 года Додон заявил, что «долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы». Однако потом президент уточнил, что это не долг Молдовы, он образовался в результате отношений между двумя экономическими агентами — «Газпромом» и «Молдовагазом».

Крупнейшим акционером АО «Молдовагаз» является ОАО «Газпром» с долей 50%. Еще 35,33% акций принадлежит правительству Молдавии, 13,44% акций — властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Акции Приднестровья переданы в управление «Газпрому».

Приднестровье, Молдова, Игорь Додон
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