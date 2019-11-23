Зеленский заявил, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор — преступление геноцида, который совершил тоталитарный сталинской режим против украинского народа.
«Мы — украинцы. И нам всё по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть. И не сможем это простить», — сказал он, выступая в субботу на мероприятиях в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов.
«В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим злейшим врагам. Трагедии, которые настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы. Сегодня мы чтим память жертв Голодомора — преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа», — заявил Зеленский в своей речи в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве.
Президент отметил, что историки до сих пор спорят о точном количестве жертв Голодомора в Украине, и цифры из разных источников — от четырех до восьми миллионов человек — сопоставимы с потерями украинского народа в годы Второй мировой войны.
Напомним, что в 16.00 в Украине была объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.
В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.
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