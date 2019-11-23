Миссия МВФ снова уехала из Украины ни с чем

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.
«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ... Дискуссии продолжатся в последующие недели», — говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена по итогам миссии, распространенном в субботу.
Согласно документу, среди обсуждаемых необходимых шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.
В заявлении отмечается, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики.
Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев уже посещала миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.
Среди вопросов, о которых стороны не могут договориться, — прогресс в возмещении средств налогоплательщиков, потраченных на национализацию ПриватБанка и выплату вкладчикам других выведенных с рынка банков, а таже гарантии невозврат национализированных или выведенных с рынка банков их владельцам даже в случае, если подобное решение примет суд.
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