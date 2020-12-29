Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его семью.

По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в американском госпитале в пригороде Парижа.

Карден (Пьетро Кардини) родился в 1922 году в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта в семье фермеров. Свою карьеру начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х работал в ателье у Кристиана Диора, через несколько лет создал собственный дом моды, а позже и мебельный бутик в Париже. Вместе с Андре Куррежем и Пако Рабаном он участвовал в возрождении высокой моды послевоенной Франции.

Запатентовал свыше 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек». В пиджаках без воротника от Кардена выступала группа «Битлз».