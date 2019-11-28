В Киеве задержали африканца, обещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался обмануть представителей аграрного бизнеса, заказавших у него изготовление партии поддельных долларовых купюр.
«27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как „мошенничество с черным долларом“. Через интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии „производства“. Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства», — сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. «Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму», — говорится в сообщении.
Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег.
Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия.
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