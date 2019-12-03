Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией

Законопроекты по энергетическим вопросам будут переданы в Еврокомиссию для проведения оценки совместимости их положений с обязательствами Украины в сфере евроинтеграции. Об этом написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ответе народным депутатам о проведении консультаций с Еврокомиссией.
Вице-премьер сообщил, что в настоящее время между правительством Украины и Еврокомиссией идет процесс согласования проекта Руководящих указаний, который будет регламентировать порядок взаимодействия между сторонами при проведении консультаций по совместимости законопроектов, которыми вносятся изменения в украинское законодательство в энергетическом секторе с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере евроинтеграции. И соответствующие консультации состоятся после согласования такого порядка.
«Сообщаем, направленные вами законопроекты будут переданы в Европейской Комиссии для проведения оценки совместимости их положений с международно-правовыми обязательствами Украины в сфере европейской интеграции после согласования Руководящих установок с Европейской Комиссией», — говорится в письме Кулебы.
Он также обратил внимание, что согласно обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинская сторона обязалась воздержаться от введения в действие законопроектов по энергетическим вопросам до завершения их оценки Еврокомиссией, а также в случае, если их положения признаны ею несовместимыми с положениями acquis ЕС.
«Обращаем ваше внимание на то, что пунктом 7 приложения ХХVII Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС предусмотрено, что Украина воздерживается от введения в действие актов, поданных на проведение консультаций до того, как Европейская Комиссия завершила оценки совместимости законопроекта с соответствующими положениями acquis ЕС и в случае, если Европейская Комиссия пришла к выводу, что законопроект несовместим с указанными положениями acquis ЕС, что вызывает необходимость внесения соответствующих изменений в Регламент Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины от 10.02.2010 «1861-VI», — отметил Кулеба.
Напомним, ранее представительство ЕС раскритиковало законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.
Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о проведении консультаций с Еврокомиссией по законопроектам об изменениях на рынке электроэнергии (№ 2294).
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