По «делу Микитася» арестован экс-зам президента «Укрбуда»

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-зама президента «Укрбуда» Вячеслава Мармиша в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Срок действия меры пресечения — до 14 февраля 2020 года.

Сообщается, что при условии внесения залога, подозреваемый обязан носить электронный браслет.

Напомним, что 21 января прокуроры САП сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.

Мармиш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации «Укрбуд».

Главу корпорации «Укрбуд» Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.