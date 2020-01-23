По «делу Микитася» арестован экс-зам президента «Укрбуда»

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-зама президента «Укрбуда» Вячеслава Мармиша в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Срок действия меры пресечения — до 14 февраля 2020 года.
Сообщается, что при условии внесения залога, подозреваемый обязан носить электронный браслет.
Напомним, что 21 января прокуроры САП сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.
Мармиш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации «Укрбуд».
Главу корпорации «Укрбуд» Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016