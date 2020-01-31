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Компания Микитася «потеряла» деньги инвесторов ЖК «Genesis» и аннулирует их сертификаты

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Компания Микитася «потеряла» деньги инвесторов ЖК «Genesis» и аннулирует их сертификаты

ООО «Финансовая компания «Житло-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» по ул. Индустриальной, 2 в Киеве, фактически оставляя людей и без денег, и без будущего жилья. Об этом свидетельствует соответствующее письмо «Житло-Капитала» в адрес одного из инвесторов строительства, который есть в распоряжении «Наших денег».

Согласно этому письму, «Житло-Капитал» «провел внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства ... на счет ФФС не поступали».

Соответственно выданное в 2018 году свидетельство об участии в фонде финансирования строительства ЖК «Genesis» в «Житло-Капитале» назвали аннулированным, недействительным и таким, которое не дает право лицу на получение объекта строительства в собственность в будущем.

В данном случае, речь идет об 1-комнатной квартире площадью 36 кв м, за которую лицо заплатило 816 тыс грн. Письмо лицу поступило 22 января. И указано, что до 6 февраля оно должно предоставить подтверждающие документы об уплате или внести деньги. Иначе объект инвестирования будет откреплен.

Издание отмечает, что свидетельство об участии в ФФС лицо получает исключительно после внесения средств. При этом средства лицо как доверитель передает в управление управляющему (в нашем случае — это «Житло-Капитал») для зачисления в ФФС. Это закреплено в ст. 15 закона «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью».

По данным источников «Наших денег», внесение средств в ФФС ЖК «Genesis» в основном происходило наличными, поскольку такая форма оплаты предусматривала скидку для покупателей. Полученные наличные деньги шли не в ФФС, а на счета других физических лиц или компаний, которые, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли средства в пользу ООО «Касса народной помощи», откуда могли легко выводиться.

Общее количество случаев аннулирования свидетельств об участии в фонде строительства объектов «Укрбуда» пока неизвестно.

Девелопером ЖК «Genesis» является ООО «Укрбуд Девелопмент», бенефициарным владельцем которого был экс-нардеп Максим Микитась. В октябре 2019 НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн. За месяц до того, в сентябре, Микитась заявил, что продал «Укрбуд Девелопмент». Нынешними учредителями этой компании значатся Евгений Дикин и Василий Полевой, а руководителем остается Олег Майборода.

Основателем финансовой компании «Житло-Капитал» является ООО «КТК-Групп», а руководителем — Егор Смелый.

Учредителями ООО «КТК-Групп» является ООО «Касса народной помощи» (52,09%), ООО «КУА «Украинский капитал» (47%) и Роман Руденко (0,01%), который также является директором фирмы.

«Кассу народной помощи» в 2009 году соосновал Сергей Якусевич, который был внештатным помощником экс-нардепа Максима Микитася. Он недавно числился подписантом «Укрбуд Девелопмент». От основания до сих пор «Касса народной помощи» зарегистрирована в доме Якусевича.

На сегодня бенефициарным владельцем «Кассы народной помощи» и КУА «Украинский капитал» значится Максим Лапа из Запорожья.

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В 2016 году «Укрбуд» на своем сайте сообщал, что «Касса народной помощи» кредитует покупку квартир в объектах корпорации под 15% годовых без справки о доходах. По итогам 2018 среди финансовых компаний у «Кассы народной помощи» был наибольший объем активов (28,45 млрд. грн).

По фактам завладения должностными лицами ООО «Финансовая компания «Житло-капитал», ООО «Касса народной помощи», ООО «Спецстрой-плюс », ООО «Укрбуд девелопмент» и физическими лицами денежными средствами физических лиц — доверителей, внесенными в соответствии с договорами об участии в Фонде финансирования строительства в сумме более 541 млн грн в период 2012-2014 гг следователи ГФС Украины в 2015 году зарегистрировали уголовное производство № 32015000000000231.

Укрбуд, Максим Микитась, Житло-Капитал
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