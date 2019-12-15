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Палата представителей на следующей неделе утвердит статьи обвинения против Трампа

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Палата представителей на следующей неделе утвердит статьи обвинения против Трампа

Нижняя палата Конгресса США на следующей неделе наберет необходимое большинство и утвердит две статьи обвинения, выдвинутые в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Уверенность в этом высказал в воскресенье в эфире телекомпании ABC один из организаторов процедуры импичмента, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

Шиффу был задан вопрос, уверен ли он в том, что демократам во время голосования в Палате представителей удастся преодолеть сопротивление республиканцев и набрать большинство. «Я уверен в этом», — ответил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей. «На самом деле главный вопрос заключается в том, почему республиканцы не выполняют свой конституционный долг... Почему республиканцы пытаются поставить президента выше закона», — продолжал демократ.

Он заверил, что без колебаний подверг бы импичменту 44-го президента США Барака Обаму, если бы тот допустил такие же нарушения, как Трамп. «Если бы это был Барак Обама, я бы объявил ему импичмент», — сказал Шифф.

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Отметим, что в случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Дональд Трамп, импичмент
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