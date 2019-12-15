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В Кремле признали, что Зеленский хочет решить проблему Донбасса

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В Кремле признали, что Зеленский хочет решить проблему Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на российском Первом канале.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», — сказал он.

«Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к „партии войны“. Порошенко собственно олицетворял „партию войны“, он начал войну», — добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта на Донбассе после переговоров Владимира Путина с Зеленским на саммите «нормандской четверки».

Песков при этом добавил, что внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с экспертами непризнанных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

«Это возможно. Кто может работать над „Минском-3“? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», — сказал он, комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту «нормандской четверки» подготовит изменения к минским соглашениям.

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9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными на Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Дмитрий Песков, нормандский формат
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