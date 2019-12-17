Германия подала иск в Евросуд из-за газопровода OPAL

Немецкая сторона подала апелляцию в Европейской суд на его же решение по ограничению прокачки российского газа через трубопровод OPAL.
Об апелляции суд сообщает в Twitter, передает Укриформ.
«Апелляция Германии в ECJ (дело C-848/19 P) против решения EUGeneralCourt по делу T-883/16 относительно трубопровода OPAL», — говорится в сообщении.
Решение суда ЕС оспаривает федеральное правительство Германии.
Как сообщалось, в сентябре Польше удалось по иску в первой инстанции приостановить решение Еврокомиссии, которая разрешила российской компании «Газпром» увеличить объемы поставок газа через Восточную Германию (дело T-883/16).
Федеральное сетевое агентство через несколько дней после решения суда определило, что «Газпрому» разрешается использовать только 40 процентов возможности вместо 80 процентов.
Спор имеет прямое отношение к газопроводу Nord Stream, продолжением которого является OPAL. По нему газ транспортируется через восточную Германию в Чехию. «Газпрому» сначала было разрешено использовать только половину мощности линии для обеспечения конкуренции, однако в 2016 году Комиссия ЕС разрешила вдвое увеличить мощность по требованию Федерального сетевого агентства ФРГ.
Польский концерн PGNiG выступил против того, чтобы OPAL исключали из механизма европейского урегулирования, который запрещает монопольное использование газопроводов. Это угрожает безопасности поставок в Польше и противоречит принципу солидарности ЕС в энергетике.
Польша выступает критиком как Nord Stream, так и строящегося Nord Stream 2.
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