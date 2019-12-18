В ЛНР приняли закон о границе с территориальными претензиями к Украине

Границы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут совпадать с границами Луганской области Украины на момент начала конфликта в 2014 году.

Соответствующий законопроект принял в среду, 18 декабря, так называемый Народный Совет ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Инициатором документа выступил «глава» ЛНР Леонид Пасечник. Документ поддержали все находившиеся в зале депутаты (38 из 50). «Граница будет по бывшую Луганскую область» — объявил результаты голосования «председатель Народного Совета ЛНР» Денис Мирошниченко.