Зеленский с детьми звонил Богдану, Гончаруку и Баканову

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая встретился в своем офисе для чаепития с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе.
Видео встречи выложили в соцсетях президента.
Зеленский посадил ребят в свое кресло и предложил позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.
У Богдана Зеленский просит спросить, как дела в Украине.
У Гончарука ребята спрашивают, когда в Украине будут нормальные дороги, а у Баканова, когда будет преодолена коррупция.
Баканов, в частности ответил 9-летним ребятам: «Коррупция закончится тогда, когда мы все вместе захотим, чтобы она закончилась. Когда мы будем подавать собственными действиями пример для всех остальных. Когда мы будем ответственно относиться к государству, а государство будет ответственно относиться к нам».
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