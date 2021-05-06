В Украине уравняли права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий закон № 1401-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года, опубликован на сайте главы государства.
Как сообщается, «этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине».
В частности, документом устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.
Закон предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.
Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически за ним ухаживают.
Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.
Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы «А» I группы, на дополнительный отпуск.
Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.
«Таким образом, закреплялся дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим», — сообщается на сайде главы государства.
Исходя из вышеуказанного, «когда мать ребенка являлась, например, самозанятым лицом или индивидуальным предпринимателем, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016