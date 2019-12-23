Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 7,5%

Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.
Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики.
В целом с начала года зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.
За первые 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности — падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 2,7%.
В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% — впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле — на 0,2%, в сентябре — на 1,7%, в октябре — на 5%.
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