Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 7,5%

Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%.

Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики.

В целом с начала года зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

За первые 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности — падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 2,7%.

В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% — впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле — на 0,2%, в сентябре — на 1,7%, в октябре — на 5%.