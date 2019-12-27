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Украина впервые взыскала штраф за полеты над Крымом

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Украина впервые взыскала штраф за полеты над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило информационное агентство Минобороны Украины «Армiя Inform» со ссылкой на Государственную авиационную службу.

По данным агентства, речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана. В сообщении поясняется, что в августе 2019 года самолет компании пролетел над Крымом.

С момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом в 2014 году его нарушили более 200 тыс. раз. Однако Euro-Asia-Air стала первой компанией, которая выплатила штраф за нарушение.

Напомним, что после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом. Таким образом, полеты авиакомпаний над территорией полуострова являются незаконными.

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Первой российской авиакомпанией, которая получила штраф в размере в €354 тыс. за полеты в Крым, стала Nordwind Airlines. Всего ограничения нарушили более 40 компаний из России. По данным на 2018 год, им было выписано несколько десятков тысяч штрафов на сумму более $210 млн.

В Госавиаслужбе заявили «Армiя Inform», что общая сумма штрафов, наложенных на российские авиакомпании, составляет 13 млрд грн, в ведомстве рассчитывают, что случай с Euro-Asia-Air станет прецедентом и авиаперевозчики из России начнут погашать свои долги.

Казахстан, Крым, Euro-Asia-Air
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