Казахстан не считает присоединение Крыма к Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его стране не считают присоединение Крыма к России аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал Токаев в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана «напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма». Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.

Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики «абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией». «Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — сказал президент Казахстана.

«Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты по сути по инициативе Нурсултана Назарбаева, — добавил Токаев. — Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске».

«На сегодняшний день минские соглашения по сути являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта», — подчеркнул президент Казахстана.