В Киеве обнародовали график работы общественного транспорта на Новый год

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь в Киеве будет продлена до 5.00, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
«В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586», — говорится в сообщении на сайте мэрии, со ссылкой на КП «Киевпастранс».
График последних отправок транспорта от конечных остановок можно посмотреть на официальном сайте КГГА.
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями: троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м.«Лукьяновская»; троллейбусы № 16 — от ул.Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 — от ул.Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Также столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3:00 дольше.
Кроме того, обращаем внимание, что 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно", — добавили в столичной мэрии.
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