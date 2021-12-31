В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше

В ночь с 31 декабря 2021г. на 1 января 2022г. будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, а фуникулер будет работать круглосуточно, сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению КГГА, вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Независимости».