Столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический портал «European Best Destinations», сообщает киевская мэрия.

Там напомнили, что в этом году главная елка страны высотой более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые переливаются в свете иллюминации — в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

«Охраняют» елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.