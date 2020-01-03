В США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что обнародованные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Шумер заявил, что обнародованные на Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, — это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.
«Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя», — заявил он.
Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированным версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовал их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).
Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет «четкое указание» от Трампа задержать помощь.
Письма также демонстрируют напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.
Напомним, журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.
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