Возле Золотого-4 подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

В районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая с’выясняет все обстоятельства происшествия.