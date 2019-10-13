В Кении в результате взрыва фугаса погибли 10 человек

В субботу, 12 октября, на границе Сомали и Кении произошел взрыв придорожного фугаса, в результате чего погибли, по меньшей мере десять кенийских правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Как сообщается, автомобиль наехал на самодельное взрывное устройство.
«Старший офицер кенийской полиции рассказал, что стражи порядка погибли, когда их автомобиль наехал на самодельное взрывное устройство, которое, вероятно, заложили боевики аль-Шабаб», — говорится в сообщении.
Автомобиль, в котором находились правоохранители, получил серьезные повреждения. Трагедия произошла на дороге между населенными пунктами Либо и Дамаяле.
Собеседник агентства добавил, что на место инцидента был командирован отряд спецназовцев, которые должны дать отпор боевикам.
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