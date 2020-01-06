Меркель на этой неделе едет на встречу с Путиным: поговорят об Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе, а именно 11 января, должна приехать в Москву, где запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«11 января состоится встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.
Как указано, Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января на приглашение Путина.
Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.
Также сообщается, что будет также рассмотрен вопрос конфликта на Донбассе «в контексте реализации минского „Комплекса мер“ от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в „нормандском формате“ 9 декабря 2019 года в Париже».
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