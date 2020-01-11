Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщают российские СМИ.
Ранее Кремль сообщил, что встреча 11 января будет касаться «ситуации в Сирии и Ливии, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке». В канцелярии немецкого канцлера также сообщали, что Меркель хочет обсудить «текущие проблемы» на Ближнем Востоке, информирует Радіо Свобода.
Меркель и Путин встретились в прошлом месяце в Париже в рамках так называемой «нормандской встречи» по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Ситуация на Ближнем Востоке особенно обострилась после того, как в результате американского воздушного удара был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что вызвало опасения нового вооруженного конфликта в регионе. Напряженность возросла и после того, как иранские силы «по ошибке» сбили украинский пассажирский самолет, на котором находились 176 человек.
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