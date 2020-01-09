Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Лебединского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Также четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно дважды вблизи н.п. Хутор Вольный — из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, неподалеку с Новоалександровкой — из стрелкового оружия, у Новолуганского — из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — добавили в штабе.