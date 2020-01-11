Умер правивший почти 50 лет султан Омана

В Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Сообщается, что монарху было 79 лет. Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто станет новым монархом, будет принято в течение трех дней членами его семьи.
Указано, что если этого не произойдет, то окончательное слово останется за государственным советом, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти в Омане он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.
В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Ранее оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.
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