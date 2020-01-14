Зеленский решил пока не делать перестановки в правительстве

Президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в «Слуге народа».
По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады. На нем, фактически, происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом. По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОП.
В то же время на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.
Еще перед Новым годом в Офисе президента УП уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, но теперь источники в «Слуге народа» говорят, что президент пока правительство не трогать не будет.
Напомним, в октябре во время большого пресс-марафона на фудмаркете президент Владимир Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат, до нового года.
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