Зеленский решил пока не делать перестановки в правительстве

Президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в «Слуге народа».

По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады. На нем, фактически, происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом. По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОП.

В то же время на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.

Еще перед Новым годом в Офисе президента УП уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, но теперь источники в «Слуге народа» говорят, что президент пока правительство не трогать не будет.

Напомним, в октябре во время большого пресс-марафона на фудмаркете президент Владимир Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат, до нового года.