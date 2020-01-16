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В Украине до конца недели сохранится теплая погода

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В Украине до конца недели сохранится теплая погода

В Украине в четверг утром в большинстве областей местами ожидается туман, изморозь, днем 1-6° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° тепла, на западе страны, Одесской области и в Крыму до 9° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура днем 1-3° тепла, на Киевщине днем 1-5° тепла, утром местами туман, изморозь.

В Украине 17-18 января осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5°, на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, на западе страны до 9°.

В столичном регионе 17-18 января без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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Согласно прогнозу, 19-20 января в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6° мороза, 19 января в Карпатах местами 7-13° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 7° тепла.

На Киевщине также без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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