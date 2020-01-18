В США готовятся к вмешательству России в выборы 2020 года

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что Россия попытается вмешаться в американские выборы, которые пройдут в ноябре. С таким предупреждением в пятницу выступил и.о. главы этого ведомства Чед Вулф.

«Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять раздор в обществе и подорвать наши демократические институты», — сказал он, выступая на конференции по внутренней безопасности в Вашингтоне.

Он добавил, что федеральное правительство США с 2016 года принимает меры с целью гарантировать безопасность избирательного процесса в стране. «Позвольте мне четко заявить: мы готовы, — утверждает и.о. главы МВБ. — Что еще важнее, готовы государственные чиновники и чиновники на местах, которые занимаются организацией наших выборов. Мы работаем с нашими федеральными партнерами, чтобы занимающиеся выборами ключевые должностные лица получали информацию и средства, необходимые им для борьбы с российским вмешательством». При этом, по версии Вулфа, обеспечение «безопасности на 100% просто нереалистично».

И.о. главы МВБ также выделил киберугрозы со стороны Китая и Ирана. «Посредством кибершпионажа и других видов деятельности, влияющих на наше экономическое процветание и интеллектуальную мощь, Китай предпринимает долгосрочные общегосударственные усилия по созданию угрозы и подрыву Соединенных Штатов, — считает и.о. министра. — В то время как мы ценим наше партнерство с Пекином в целях содействия глобальному процветанию, мы работаем над тем, чтобы привлечь опасных субъектов в Китае к ответственности за их злонамеренную деятельность». Говоря о потенциальной кибератаке на США со стороны Ирана, Вулф вновь заявил, что в настоящее время «не существует конкретной, заслуживающей доверия угрозы».