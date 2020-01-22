В Украинский фонд стартапов поступило 300 заявок

В Украинский фонд стартапов поступило более 300 заявок на получение грантов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
«Сейчас в Украинский фонд стартапов поступило более 300 заявок. 9 стартапов получили высокие оценки и возможность презентовать свой проект перед Конкурсной комиссией», — говорится в сообщении.
Первый презентационный день (Pitch Day) в рамках грантовой программы Украинского фонда стартапов откроется 25 января.
В министерстве отмечают, что оценивать проекты будут по пяти критериям: команда, рынок, технология, продукт и стратегия. Лучшие стартапы смогут получить грантовое финансирование от Украинского фонда стартапов — 25 тыс. долларов на подготовительном (pre-seed) и 50 тыс долларов на начальном (seed) этапе.
Напомним, что в июле 2019 года еще правительство Владимира Гройсмана презентовало Украинский фонд стартапов; 2 декабря фонд начал принимать заявки на получение грантов.
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