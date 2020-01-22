В Украинский фонд стартапов поступило 300 заявок

В Украинский фонд стартапов поступило более 300 заявок на получение грантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

«Сейчас в Украинский фонд стартапов поступило более 300 заявок. 9 стартапов получили высокие оценки и возможность презентовать свой проект перед Конкурсной комиссией», — говорится в сообщении.

Первый презентационный день (Pitch Day) в рамках грантовой программы Украинского фонда стартапов откроется 25 января.

В министерстве отмечают, что оценивать проекты будут по пяти критериям: команда, рынок, технология, продукт и стратегия. Лучшие стартапы смогут получить грантовое финансирование от Украинского фонда стартапов — 25 тыс. долларов на подготовительном (pre-seed) и 50 тыс долларов на начальном (seed) этапе.

Напомним, что в июле 2019 года еще правительство Владимира Гройсмана презентовало Украинский фонд стартапов; 2 декабря фонд начал принимать заявки на получение грантов.