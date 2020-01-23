Гончарук ждет денег МВФ в ближайшие месяцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая — Ред.) программа с МВФ будет начата», — сказал Гончарук в четверг утром в кулуарах «Украинского завтра» в швейцарском Давосе.

Отметим, что вчера директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что только после выполнения «всех необходимых шагов» фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.