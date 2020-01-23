Королева Елизавета II подписала закон о Brexit

Билль о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), подготовленный правительством Бориса Джонсона, получил статус закона.
Это произошло после того, как в четверг его подписала королева Елизавета II.
О факте подписания законопроекта депутатов проинформировал заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс.
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, накануне получил одобрение обеих палат британского парламента.
После формального одобрения от королевы Елизаветы II соответствующий документ со своей стороны должны будут подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. В свою очередь Европарламент, как предполагается, проголосует 29 января, после чего Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января, однако до конца 2020 года ничего не изменится, так как до декабря будет идти переходный период, в рамках которого стороны намереваются вести переговоры о дальнейших отношениях.
Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Терезе Мэй не удалось к этому моменту договориться с Брюсселем.
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