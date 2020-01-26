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В Великобритании официально представили монету в честь Brexit

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В Великобритании официально представили монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании впервые представило в воскресенье монету достоинством в 50 пенсов, посвященную намеченному на 31 января выходу страны из ЕС. Монета будет введена в обращение в день Brexit начальным тиражом в 3 млн экземпляров.

На реверсе монеты размещен лозунг «Мир, процветание и дружба со всеми странами», а внизу указана дата «развода» с ЕС. Аверс остался неизменным — на нем изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II. В течение 2020 года будут отчеканены еще 7 млн таких монет.

«Выход из ЕС — поворотный момент в нашей истории, и эта монета является воплощением начала новой главы», — приводятся слова министра финансов королевства Саджида Джавида в распространенном в воскресенье заявлении. По информации ведомства, более 13 тыс. человек уже направили запросы в Королевский монетный двор (Royal Mint), чтобы стать первыми обладателями нового дензнака.

Примечательно, что отчеканить монету властям удалось лишь с третьей попытки. Сначала планировалось, что Brexit состоится 29 марта, затем — 31 октября 2019 года. Каждый раз к этой дате чеканились памятные пятидесятипенсовики, но из-за отсрочки выхода из ЕС их приходилось переплавлять.

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Размер партии монет, посвященных Brexit, попал в Великобритании в зависимость от того, каких взглядов на это событие придерживается глава Минфина. Так, бывший министр финансов Филип Хаммонд, который считался сторонником сохранения членства в ЕС, планировал выпустить к 29 марта коллекционную партию — лишь 10 тыс. таких дензнаков, обычную в Великобритании партию для памятных и юбилейных монет. Расчет был на то, что коллекционеры смогут заказать их в день Brexit по цене £10 за каждую и получить через восемь недель.

Пришедший на смену Хаммонду убежденный сторонник Brexit Саджид Джавид, по мнению СМИ, напротив, решил публично продемонстрировать полную приверженность идее Brexit новой администрации. Этим и можно объяснить выпуск монет в обращение многомиллионной партией.

Brexit, монета
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