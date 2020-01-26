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Китайский вирус стал более активно передаваться от человека к человеку

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Китайский вирус стал более активно передаваться от человека к человеку

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

«Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», — сказал он. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», — подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что китайские эпидемиологи и вирусологи пока не смогли установить источник происхождения коронавируса нового типа 2019-nCoV и его способности к мутации. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в Пекине заявил замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь.

«Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна», — указал он.

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«Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», — подчеркнул замглавы ведомства.

 

Китай, вирус
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